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Yahoo: игрок «Баварии» Арьен Роббен может перейти в японский клуб

Yahoo: Роббен может перейти в японский клуб
Eurosport

23 мин. назад

У футбольных пенсионеров образовался новый курорт.

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может переехать в Японию. Претендентом на 35-летнего голландца считается «Токио».

Арьен и его семья не против того, чтобы несколько лет пожить в Японии. Агент уже ведет предварительные переговоры, сообщает японская версия Yahoo.

  • Роббен уже объявил об уходе из мюнхенского клуба по окончании сезона-2018/19.
  • С «Баварией» он выиграл 19 трофеев: 7 чемпионатов Германии, 4 Кубка и 5 Суперкубков страны, Лигу чемпионов-2012/13, Суперкубок УЕФА и клубным ЧМ.
  • В японской лиге уже играют Андрес Иньеста, Лукас Подольски, Давид Вилья и Фернандо Торрес.
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