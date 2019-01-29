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Yahoo: игрок «Баварии» Арьен Роббен может перейти в японский клуб
У футбольных пенсионеров образовался новый курорт.
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может переехать в Японию. Претендентом на 35-летнего голландца считается «Токио».
Арьен и его семья не против того, чтобы несколько лет пожить в Японии. Агент уже ведет предварительные переговоры, сообщает японская версия Yahoo.
- Роббен уже объявил об уходе из мюнхенского клуба по окончании сезона-2018/19.
- С «Баварией» он выиграл 19 трофеев: 7 чемпионатов Германии, 4 Кубка и 5 Суперкубков страны, Лигу чемпионов-2012/13, Суперкубок УЕФА и клубным ЧМ.
- В японской лиге уже играют Андрес Иньеста, Лукас Подольски, Давид Вилья и Фернандо Торрес.
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