Давид Вилья положил первый гол в Японии – слегка помогли соперники

Чемпион мира в составе сборной Испании Давид Вилья забил первый гол за новую команду – японский клуб «Виссел Кобе».

В матче против «Саган Тосу» Вилья отличился на 54-й минуте. На испанца выдали длинный пас почти через все поле, и судья мог бы свистнуть офсайд, но мяч угодил в соперника. Игрок «Сагана» сделал неудачную скидку на соперника, и после отскока мяч достался Вилье, который уверенно переиграл вратаря.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Вильи.

Чемпион мира 2010 года переехал в Японию из «Нью-Йорк Сити».

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