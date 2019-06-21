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Торрес объявил о завершении карьеры
Эль Ниньо наигрался.
35-летний нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры.
«Хочу объявить кое-что очень важное. После 18 потрясающих лет настал момент для завершения карьеры. В следующее воскресенье, 23-го июня, в Токио пройдет моя пресс-конференция, в ходе которой я расскажу все детали. Увидимся там», – написал Торрес в твиттере.
- Торрес в разные годы выступал за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», выиграв Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы.
- В составе сборной Испании Фернандо дважды взял чемпионат Европы и стал чемпионом мира-2010.
Фернандо Торрес уехал в чемпионат Японии. Нападающий добил карьеру глупым трансфером
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