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Торрес объявил о завершении карьеры

Торрес объявил о завершении карьеры
Eurosport

36 мин. назад

Эль Ниньо наигрался.

35-летний нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры.

«Хочу объявить кое-что очень важное. После 18 потрясающих лет настал момент для завершения карьеры. В следующее воскресенье, 23-го июня, в Токио пройдет моя пресс-конференция, в ходе которой я расскажу все детали. Увидимся там», – написал Торрес в твиттере.

  • Торрес в разные годы выступал за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», выиграв Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы.
  • В составе сборной Испании Фернандо дважды взял чемпионат Европы и стал чемпионом мира-2010.

Фернандо Торрес уехал в чемпионат Японии. Нападающий добил карьеру глупым трансфером

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