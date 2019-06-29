Полузащитник «Токио» Такефуса Кубо провел последний матч за японский клуб перед переходом в молодежку «Реала».

После матча против «Йокогамы», который завершился со счетом 4:2 в пользу столичной команды, болельщики и футболисты устроили красивую церемонию прощания с 18-летним игроком. Партнеры качали Кубо, как победителя.

В 13 матчах чемпионата Японии Кубо забил 4 мяча за «Токио». Его клуб идет на первом месте с шестиочковым преимуществом над преследователями.

За манеру дриблинга и невысокий рост Такефусу еще в 15 лет назвали японским Месси.

С сезона-2019/20 молодежку «Реала» возглавит Рауль.

«Реал» купил у «Токио» воспитанника «Барсы», которого называют японским Месси

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