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Японский Месси провел последний матч перед переходом в «Реал» и получил императорские проводы
В Японии очень ценили парня.
Полузащитник «Токио» Такефуса Кубо провел последний матч за японский клуб перед переходом в молодежку «Реала».
После матча против «Йокогамы», который завершился со счетом 4:2 в пользу столичной команды, болельщики и футболисты устроили красивую церемонию прощания с 18-летним игроком. Партнеры качали Кубо, как победителя.
- В 13 матчах чемпионата Японии Кубо забил 4 мяча за «Токио». Его клуб идет на первом месте с шестиочковым преимуществом над преследователями.
- За манеру дриблинга и невысокий рост Такефусу еще в 15 лет назвали японским Месси.
- С сезона-2019/20 молодежку «Реала» возглавит Рауль.
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