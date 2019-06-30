Eurosport
Иньеста и Вилья зажгли в Японии: два дубля испанцев и остальные моменты разгрома соперников «Кобе»
Чемпионы мира тряхнули стариной и соперниками.
«Виссел Кобе» и «Нагоя Грампус» устроили бойню в чемпионате Японии – 5:3.
Испанские легионеры «Кобе» Андрес Иньеста и Давид Вилья сделали игру – бывшие игроки «Барселоны» забили по два мяча. Особенно красивым получился второй гол Иньесты: на 69-й минуте Андрес подобрал отскок в 20 метрах от ворот, а затем роскошным дальним ударом вложил мяч в девятку в притирку со штангой.
Игроки «Грампуса» трижды отыгрывались по ходу матча, но в последние 10 минут пропустили еще два мяча и проиграли. Две голевые передачи отдал бывший игрок ЦСКА Жо.
- Контракт Иньесты в Японии рассчитан на три сезона.
- Зарплата испанца составляет 25 млн евро в год.
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