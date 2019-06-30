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Иньеста и Вилья зажгли в Японии: два дубля испанцев и остальные моменты разгрома соперников «Кобе»

Иньеста и Вилья зажгли в Японии: два дубля испанцев и остальные моменты разгрома соперников «Кобе»
Eurosport

46 мин. назад

Чемпионы мира тряхнули стариной и соперниками.

«Виссел Кобе» и «Нагоя Грампус» устроили бойню в чемпионате Японии – 5:3.

Испанские легионеры «Кобе» Андрес Иньеста и Давид Вилья сделали игру – бывшие игроки «Барселоны» забили по два мяча. Особенно красивым получился второй гол Иньесты: на 69-й минуте Андрес подобрал отскок в 20 метрах от ворот, а затем роскошным дальним ударом вложил мяч в девятку в притирку со штангой.

Видео - Иньеста и Вилья зажгли в Японии: 2 дубля испанцев и остальные моменты разгрома соперников «Кобе»

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Игроки «Грампуса» трижды отыгрывались по ходу матча, но в последние 10 минут пропустили еще два мяча и проиграли. Две голевые передачи отдал бывший игрок ЦСКА Жо.

  • Контракт Иньесты в Японии рассчитан на три сезона.
  • Зарплата испанца составляет 25 млн евро в год.
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