«Виссел Кобе» и «Нагоя Грампус» устроили бойню в чемпионате Японии – 5:3.

Испанские легионеры «Кобе» Андрес Иньеста и Давид Вилья сделали игру – бывшие игроки «Барселоны» забили по два мяча. Особенно красивым получился второй гол Иньесты: на 69-й минуте Андрес подобрал отскок в 20 метрах от ворот, а затем роскошным дальним ударом вложил мяч в девятку в притирку со штангой.

Видео - Иньеста и Вилья зажгли в Японии: 2 дубля испанцев и остальные моменты разгрома соперников «Кобе» 02:31

Игроки «Грампуса» трижды отыгрывались по ходу матча, но в последние 10 минут пропустили еще два мяча и проиграли. Две голевые передачи отдал бывший игрок ЦСКА Жо.

Контракт Иньесты в Японии рассчитан на три сезона.

Зарплата испанца составляет 25 млн евро в год.

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