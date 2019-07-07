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Похоже, этот дерзкий японец уже забил мяч года

Похоже, этот дерзкий японец уже забил мяч года
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Этот парень точно защитник?

Защитник «Касима Антлерс» Юта Коике забил великолепный мяч в матче чемпионата Японии против «Джубило Ивата».

22-летний Коике пытался прорваться по флангу, но внезапно пробил практически от боковой линии. Это стало неожиданностью для голкипера. Да и для всех остальных.

  • Хозяева выиграли матч со счетом 2:0.
  • Коике забил первый мяч в трех матчах чемпионата страны.

Японский Месси провел последний матч перед переходом в «Реал» и получил императорские проводы

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