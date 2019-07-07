Похоже, этот дерзкий японец уже забил мяч года
Этот парень точно защитник?
Защитник «Касима Антлерс» Юта Коике забил великолепный мяч в матче чемпионата Японии против «Джубило Ивата».
22-летний Коике пытался прорваться по флангу, но внезапно пробил практически от боковой линии. Это стало неожиданностью для голкипера. Да и для всех остальных.
- Хозяева выиграли матч со счетом 2:0.
- Коике забил первый мяч в трех матчах чемпионата страны.
Японский Месси провел последний матч перед переходом в «Реал» и получил императорские проводы
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте