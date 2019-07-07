Защитник «Касима Антлерс» Юта Коике забил великолепный мяч в матче чемпионата Японии против «Джубило Ивата».

22-летний Коике пытался прорваться по флангу, но внезапно пробил практически от боковой линии. Это стало неожиданностью для голкипера. Да и для всех остальных.

Хозяева выиграли матч со счетом 2:0.

Коике забил первый мяч в трех матчах чемпионата страны.

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