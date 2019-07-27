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Вермален стал одноклубником Иньесты, Вильи и Подольски в Японии

Вермален стал одноклубником Иньесты, Вильи и Подольски в Японии
Eurosport

38 мин. назад

«Виссел Кобе» – самая звездная команда Востока.

Бывший защитник «Барселоны» Томас Вермален официально представлен футболистом японского клуба «Виссел Кобе».

Детали контракта Вермалена не разглашаются. Ранее бельгийские журналисты писали, что Томас свяжет себя договором до 2021 года.

Вермален будет выступать в Японии под 4-м номером.

  • За «Виссел Кобе» выступают такие звездные ветераны, как Андрес Иньеста, Лукас Подольски и Давид Вилья.
  • Вермален и Иньеста были одноклубниками в «Барселоне» в 2014-18 годах.
  • Из-за травм Томас сыграл всего 53 матча в сине-гранатовой футболке.

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