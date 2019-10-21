Японский кипер держался за голову и почти умирал, но чудом исцелился после свистка на перерыв
Его лицо сразу озарила улыбка.
Японский голкипер Дайсуке Йосимицу смешно симулировал травму в концовке первого тайма матча между командами «Кагосима Юнайтед» и «Ренофа Ямагути».
Вратарь «Ренофа» лежал на поле не в состоянии подняться и хватался за голову, судья стоял рядом, а потом дал свисток на перерыв. Йосимитцу тут же позабыл о боли, поднялся на ноги и, весело улыбаясь, отправился прочь с поля.
- Матч завершился безголевой ничьей.
- Команды выступают во второй лиге Японии.
Мертенс споткнулся о лежачего соперника и нагло заработал пенальти
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