Японский голкипер Дайсуке Йосимицу смешно симулировал травму в концовке первого тайма матча между командами «Кагосима Юнайтед» и «Ренофа Ямагути».

Вратарь «Ренофа» лежал на поле не в состоянии подняться и хватался за голову, судья стоял рядом, а потом дал свисток на перерыв. Йосимитцу тут же позабыл о боли, поднялся на ноги и, весело улыбаясь, отправился прочь с поля.

Матч завершился безголевой ничьей.

Команды выступают во второй лиге Японии.

Мертенс споткнулся о лежачего соперника и нагло заработал пенальти

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