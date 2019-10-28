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Японский вратарь почувствовал себя Нойером и дважды за две минуты пропустил с центра поля

Японский вратарь почувствовал себя Нойером и дважды за две минуты пропустил с центра поля
Eurosport

1 час назад

Это просто надо видеть.

Вратарь японской команды «Эхимэ» Масахиро Окамото дважды неудачно скосплеил Мануэля Нойера.

На 61-й минуте голкипер далеко вышел из ворот, и футболист «Ямагаты» Шан Накамура мгновенно этим воспользовался, закинув мяч в ворота с центра поля.

Урок не был усвоен, и на следующей минуте Окамото снова побрел к середине поля. Итог был тем же – гол, пропущенный из центрального круга. Отличился Тацухиро Сакамото.

  • «Ямагата» победила «Эхимэ» со счетом 3:0.
  • «Ямагата» идет на втором месте второй японской лиги, «Эхимэ» занимает 16-ю строчку.

Японский кипер держался за голову и почти умирал, но чудом исцелился после свистка на перерыв

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