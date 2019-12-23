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Иньеста еще способен на подвиги: вот его мастерский гол в полуфинале Кубка Японии

Иньеста еще способен на подвиги: вот его мастерский гол в полуфинале Кубка Японии
Eurosport

1 час назад

«Виссел Кобе» – в финале Кубка Японии.

Испанский полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста стал автором одного из мячей в полуфинальном матче Кубка Японии против «Симидзу С-Палс».

35-летний Иньеста открыл счет на 14-й минуте игры, точно пробив в ближний угол ворот с линии штрафной.

  • Матч завершился со счетом 3:1, команда Иньесты вышла в финал.
  • Экс-игрок «Барсы» забил за японский клуб семь мячей в 24 играх 2019 года.
  • В финале «Виссел Кобе» сыграет с «Касимой».

Иньесту обвинили в расизме из-за присутствия на его фото людей с измазанными черной краской лицами

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