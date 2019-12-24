Испанский полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста может продолжить карьеру в аргентинском «Эстудиантесе».

Как пишет Daily Star, аргентинский клуб проявляет интерес к Иньесте несмотря на то, что он отыграл только один сезон по трехлетнему контракту с «Виссел Кобе». За «Эстудиантес» выступает бывший партнер Андреса по «Барселоне» Хавьер Маскерано, а коучем «крысоловов» является другой экс-напарник Иньесты – Габи Милито.

«На сегодняшний день мы не ведем переговоров с Иньестой. Но да, разговоры об этом ведутся. Если мы попытаемся подписать Иньесту, люди никогда этого не забудут, даже если трансфер сорвется», – рассказал президент «Эстудиантес» Хуан Себастьян Верон.

Иньеста выступал за «Барсу» в 2002-2018 гг. и выиграл 32 трофея, в том числе четыре Лиги чемпионов.

За «Виссел Кобе» Иньеста отыграл 37 матчей и забил девять мячей.

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