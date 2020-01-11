Нападающий Кадзу Миура продлил контракт с «Йокогамой» – японец проведет 35-й сезон на высшем уровне, сообщает Kyodo news.

Миура – самый возрастной профессиональный футболист планеты. В феврале ему исполнится 53 года. Предстоящий сезон он начнет в высшем дивизионе японского футбола – Миура не выступал в первой «Джей-лиге» с 2007 года, но в конце прошлой кампании его «Йокогама» заработала промоушн.

В прошлом сезоне японец сыграл 3 матча и не отметился результативными действиями.

«Йокогама» стартует в чемпионате матчем против «Виссел Кобе», за который играет Андрес Иньеста.

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