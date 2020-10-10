Саган Тосу
    -
    12:00
    10.10.20
    Ekimae Real Estate Stadium
    Урава Редс
      Чемпионат Японии • Тур 18
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Саган Тосу - Урава Редс
      Чемпионат Японии - 10 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Японии. Следите за матчем Саган Тосу – Урава Редс на Eurosport.ru! 10 октября 2020 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Kim Myung Hwi или Tsuyoshi Otsuki? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саган Тосу и Урава Редс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Саган Тосу и Урава Редс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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