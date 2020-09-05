Саган Тосу
    -
    12:45
    05.09.20
    Ekimae Real Estate Stadium
    Yokohama FC
      Чемпионат Японии • Тур 23
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Саган Тосу - Yokohama FC
      Чемпионат Японии - 5 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Японии. Следите за матчем Саган Тосу – Yokohama FC на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 12:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Kim Myung Hwi или Takahiro Shimotaira? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саган Тосу и Yokohama FC и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Саган Тосу и Yokohama FC, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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