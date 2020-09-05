Онлайн

Вегалта Сендай - Гамба Осака

Чемпионат Японии - 5 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Японии. Следите за матчем Вегалта Сендай – Гамба Осака на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 12:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Takashi Kiyama или Цунеясу Миямото? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вегалта Сендай и Гамба Осака и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Вегалта Сендай и Гамба Осака, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

