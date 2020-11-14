Касива Рейсол - Oita Trinita

Футбол, Чемпионат Японии. Следите за матчем Касива Рейсол – Oita Trinita на Eurosport.ru! 14 ноября 2020 года в 09:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Нельсиньо Баптиста или Tomohiro Katanosaka? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Касива Рейсол и Oita Trinita и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Касива Рейсол и Oita Trinita, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

