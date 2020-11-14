Гамба Осака - Вегалта Сендай

Футбол, Чемпионат Японии. Следите за матчем Гамба Осака – Вегалта Сендай на Eurosport.ru! 14 ноября 2020 года в 09:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Цунеясу Миямото или Takashi Kiyama? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гамба Осака и Вегалта Сендай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Гамба Осака и Вегалта Сендай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

