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Йокогама Маринос - Нагоя Грампус

Чемпионат Японии - 21 октября 2020

Футбол, Чемпионат Японии. Следите за матчем Йокогама Маринос – Нагоя Грампус на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ангелос Постекоглу или Массимо Фиккаденти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Йокогама Маринос и Нагоя Грампус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Йокогама Маринос и Нагоя Грампус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

