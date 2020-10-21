Shonan Bellmare
    -
    13:30
    21.10.20
    Shonan BMW Stadium Hiratsuka
    Саган Тосу
      Чемпионат Японии • Тур 19
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Shonan Bellmare - Саган Тосу
      Чемпионат Японии - 21 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Японии. Следите за матчем Shonan Bellmare – Саган Тосу на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Bin Ukishima или Kim Myung Hwi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Shonan Bellmare и Саган Тосу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Shonan Bellmare и Саган Тосу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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