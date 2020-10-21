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Shonan Bellmare - Саган Тосу

Чемпионат Японии - 21 октября 2020

Футбол, Чемпионат Японии. Следите за матчем Shonan Bellmare – Саган Тосу на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Bin Ukishima или Kim Myung Hwi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Shonan Bellmare и Саган Тосу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Shonan Bellmare и Саган Тосу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

