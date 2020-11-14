Симидзу С-Палс
    -
    8:00
    14.11.20
    IAI Stadium Nihondaira
    Сересо Осака
      Чемпионат Японии • Тур 29
      Плей-офф
      Перед матчем

      Симидзу С-Палс - Сересо Осака

      Футбол, Чемпионат Японии. Следите за матчем Симидзу С-Палс – Сересо Осака на Eurosport.ru! 14 ноября 2020 года в 08:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Hiroaki Hiraoka или Мигель Анхель Лотина? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Симидзу С-Палс и Сересо Осака и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Симидзу С-Палс и Сересо Осака, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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