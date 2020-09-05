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Сересо Осака - Урава Редс

Чемпионат Японии - 5 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Японии. Следите за матчем Сересо Осака – Урава Редс на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Мигель Анхель Лотина или Tsuyoshi Otsuki? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сересо Осака и Урава Редс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сересо Осака и Урава Редс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

