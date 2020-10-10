Консадоле Саппоро
    -
    8:00
    10.10.20
    Саппоро Доум
    Shonan Bellmare
      Чемпионат Японии • Тур 20
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Консадоле Саппоро - Shonan Bellmare
      Чемпионат Японии - 10 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Японии. Следите за матчем Консадоле Саппоро – Shonan Bellmare на Eurosport.ru! 10 октября 2020 года в 08:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Mihail Petrovic или Bin Ukishima? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Консадоле Саппоро и Shonan Bellmare и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Консадоле Саппоро и Shonan Bellmare, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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