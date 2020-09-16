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Йокогама Маринос - Симидзу С-Палс

Чемпионат Японии - 16 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Японии. Следите за матчем Йокогама Маринос – Симидзу С-Палс на Eurosport.ru! 16 сентября 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ангелос Постекоглу или Peter Cklamovski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Йокогама Маринос и Симидзу С-Палс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Йокогама Маринос и Симидзу С-Палс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

