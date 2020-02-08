Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста завоевал второй трофей в составе «Виссел Кобе» – его команда выиграла Суперкубок Японии.

Обладатель Кубка страны встречался с чемпионом – «Йокогама Маринос». Основное время матча завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась команда Иньесты (3:2). При счете 2:2 футболисты обеих команд ощутили важность момента и перестали попадать в ворота: игроки не реализовали девять 11-метровых подряд, из которых лишь три – благодаря вратарю. Наконец, «Виссел Кобе» забил и выиграл трофей.

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35-летний Иньеста реализовал свою попытку, а вот его звездный партнер Томас Вермален вошел в число неудачников.

За карьеру он выиграл 32 трофея – больше (40) только у Дани Алвеса.

Сетьен: «Иньеста еще не завершил карьеру. Возможно, нам удастся вернуть его»

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