Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста рассказал, что поддерживает связь с Хави и вдохновляется его тренерским опытом.

«Я до сих пор много говорю с ним, в том числе о работе тренером. Очевидно, он вдохновляет меня попробовать и посмотреть, понравится ли мне. Для тех из нас, кто любит футбол и думает в этом направлении, такая возможность радует и соблазняет определенным образом. Рад за него на новом этапе его карьеры. Возможно, я буду в подобной ситуации в будущем», – цитирует испанца Marca.

Иньеста и Хави – воспитанники «Барселоны».

Хави тренирует «Аль-Садд» и отверг возможность возглавить родной клуб прошлой зимой.

«Тренерский тандем с Хави? Звучит неплохо». Иньеста не против в будущем возглавить «Барсу»

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