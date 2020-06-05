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Иньеста упомянул Месси, Роналду, Хави и Рамоса, составляя портрет идеального футболиста

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Хави, Андрес Иньеста и Лионель Месси («Барселона»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
26 минут назад

Андрес не забыл ни бывших партнеров по команде, ни экс-соперников.

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, сейчас выступающий за японский «Виссел Кобе», составил портрет идеального футболиста.

36-летний игрок заявил в комментарии Marca, что суперфутболист будет обладать ногами его бывших одноклубников Хави (правая) и Лионеля Месси (левая). Физическую форму он возьмет у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, а мастерство игры в воздухе – у защитника «Реала» Серхио Рамоса.

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  • Иньеста перешел в «Виссел Кобе» летом 2018 года.
  • С 2002 года он играл за «Барселону» и выиграл с клубом 32 трофея.

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