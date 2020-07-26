У гола Бикфалви ножницами появился достойный конкурент из Японии – вратарь даже не дернулся

Тарик Эльюнусси забил за «Шонан Белларме»
Фото: Getty Images
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Матч чемпионата Японии между «Кавасаки Фронтале» и «Шонан Белларме» почти час проходил в равной борьбе без голов. Все изменил выход на замену единственного легионера в составе гостей Тарика Эльюнусси.
Норвежец первым же касанием четким ударом ножницами открыл счет в матче.
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После этого игра раскрылась, «Кавасаки Фронтале» забил три мяча в ответ и выиграл матч со счетом 3:1.
- На счету 32-летнего нападающего с марокканскими корнями 57 матчей за национальную сборную Норвегии.
- Ранее Эльюнусси выступал за греческий «Олимпиакос» и шведский АИК.
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