У гола Бикфалви ножницами появился достойный конкурент из Японии – вратарь даже не дернулся

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Матч чемпионата Японии между «Кавасаки Фронтале» и «Шонан Белларме» почти час проходил в равной борьбе без голов. Все изменил выход на замену единственного легионера в составе гостей Тарика Эльюнусси.

Норвежец первым же касанием четким ударом ножницами открыл счет в матче.

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После этого игра раскрылась, «Кавасаки Фронтале» забил три мяча в ответ и выиграл матч со счетом 3:1.

На счету 32-летнего нападающего с марокканскими корнями 57 матчей за национальную сборную Норвегии.

Ранее Эльюнусси выступал за греческий «Олимпиакос» и шведский АИК.

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