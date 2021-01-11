Вы можете ничего не знать о чемпионате Японии. А единственной предметной ассоциацией с лигой останется пару залетных в Европу футболистов и Кэйсуке Хонда. Однако раз в год мы все натыкаемся на одну и ту же новость, в которой очень-очень взрослый для футбола мужчина продлевает контракт со своим клубом. Его зовут Кадзуйоси Миура. Ему 53 года, и сегодня «Йокагама», за которую играет нападающий, подписала с ним новое соглашение до конца ближайшего сезона.

26 февраля, за день до старта нового сезона, «Королю Кадзу» исполнится 54. Это будет его 17-й сезон в составе клуба, в который он перешел в 2005-м, и 36-й в карьере.

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«Я подписал контракт с «Йокогамой» до конца сезона. В прошлом сезоне мир оказался в сложной ситуации из-за коронавируса, но я чувствовал огромную радость, когда мы снова смогли играть в футбол.

Для меня это был не лучший сезон, я не удовлетворен им, но мои устремления и страсть только растут. Я упорно тружусь каждый день с целью играть больше матчей и вносить вклад в победы команды», – сказал Миура после подписания контракта.

В прошлом сезоне он провел всего 4 матча. А в позапрошлом – три. Но это не помешало в сентябре 2020-го установить рекорд и стать самым возрастным футболистом в истории высшего дивизиона чемпионата Японии. В историю вписалась игра с «Кавасаки Фронтале», где нападающий отбегал 53 минуты с капитанской повязкой.

Интересно, что последний гол Миура забил в марте 2017 года – в возрасте 50 лет и 14 дней во втором дивизионе японского чемпионата. Это сделало его самым старым игроком, забившим в матче профессиональной лиги.

В сентябре прошлого года он также дал интервью BBC, где рассказал много интересных деталей карьеры. Футбол в жизни Миуры появился благодаря отцу и Пеле.

«Мой отец поехал в Мексику в 1970-м году, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу. Он снимал матчи на 8-миллиметровую видеокамеру. В то время играл Пеле. Вернувшись, он показывал нам кадры. Получается, я вырос на видео с Пеле и стал фанатом бразильского футбола. С детства хотел жить как профессиональный футболист», – говорил Миура.

В 15 лет – опять-таки благодаря отцу – будущий «Король Кадзу» оказался в Бразилии. А через три года, в 1986-м, подписал контракт с «Сантосом». В 1990-м он вернулся в Японию в качестве суперзвезды. Спустя три года, когда появилась высшая профессиональная лига Японии, стал самым ценным игроком, обойдя Гарри Линекера.

Еще в его карьере были короткие командировки в Италию, Хорватию и даже Австралию, что только повысило статус футболиста внутри страны.

«Трудно переоценить его важность, – говорит BBC футбольный журналист из Японии Шон Кэрролл. – Он неразрывно связан с зарождением и развитием профессионального футбола в Японии. И достиг статуса бога, в чем-то похожего на Диего Марадону в Аргентине. Есть целое поколение профессиональных игроков, а сейчас, может быть, даже два поколения, которые с детства называют его образцом для подражания».

В 2016-м году в 49 лет Миура провел 20 матчей за «Йокогаму» и забил 2 гола.





Объясняя феномен такого футбольного долголетия, как правило отмечают тот факт, что Миура почти не травмируется и максимально сосредоточен на фитнес-режиме. Есть еще одна причина сверхдлительной карьеры – его популярность. Однако несмотря на статус суперзвезды, он известен своей добропорядочностью на поле.

Опыт Миуры важен в раздевалке Йокогамы, но эта история также отражает и японское общество.

«Иерархия в любом случае невероятно важна в Японии, но когда вы отдали футболу столько же, сколько Кадзу, то это дает вам право самому решать, сколько продолжать карьеру. Идея о том, что он – источник вдохновения, образец трудолюбия. Это часто повторяется фанатами и СМИ, воплощая своего рода догму «нет ничего невозможного». Это отражает японский менталитет», – считает Кэрролл.

Но все же ключевой момент – безумная любовь 53-летнего нападающего, тренирующегося каждый день в Иокогаме, к футболу.

«Понимаете, мне все еще нравится играть в футбол, нравится каждый момент в игре. Честно сказать, я наслаждаюсь даже больше, чем когда был в Бразилии», – подытожил японский король.

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