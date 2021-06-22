Футболистка «Вашингтон Спирит» Куми Йокояма сделала каминг-аут. Йокояма призналась, что на самом деле она трансгендерный мужчина.

«Я встречался с женщинами на протяжении многих лет, но в Японии мне приходилось скрывать это. Там меня все время спрашивали, есть ли у меня парень, а в США спрашивают, есть ли у меня парень или девушка.

Когда моя девушка сказала, что у меня нет причин скрывать свои предпочтения, это произвело на меня эффект. Мне не очень хотелось совершать каминг-аут, но, размышляя о будущем, я понимаю, что мне будет сложнее продолжать все скрывать. Так что я, собрав волю в кулак, совершаю каминг-аут», – сказала Йокояма в видео на ютьюб-канале

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Девушка сказала, что перенесла серьезную операцию, когда ей было 20 лет, и добавила, что ей предстоит еще одно хирургическое вмешательство после завершения карьеры.

«Мы поддерживаем и очень гордимся тобой, Куми. Спасибо, ты показал миру, что можно принять то, кем являешься!» – написали в официальном аккаунте «Вашингтон Спирит».

Йокояма родилась женщиной, но ощущает себя мужчиной.

Куми Йокояма выступает за женскую сборную Японии. Она провела за национальную команду 43 матча и забила 17 мячей.

27-летняя спортсменка выступает в США с 2020-го. Ранее она играла в Японии и в Германии.

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