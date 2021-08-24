В честь полузащитника «Виссел Кобе» Андреса Иньесты назвали новый вид динозавра, который ранее не был описан.

Согласно статье в журнале «Nature Research» , речь идет о зауроподе, который принадлежит к группе четвероногих растительноядных динозавров. Но, в отличие от привычных для этого типа животных трех когтей, у этого динозавтра четыре когтя и более короткий палец. Новый динозавр, найденный в археологическом памятнике Лас-Сереас из провинции Бургос, был назван Iniestapodus burgensis – в честь легенды «Барселоны» и сборной Испании.

«Так же, как следы пребывания динозавров в Бургосе растянулись на миллионы лет, так и талант и успех Андреса Иньесты составляют фундаментальную часть истории испанского и мирового футбола», – отмечается в заявлении. Помимо этого исследователи в шутку объяснили свой выбор тем, что у обоих «твердые, элегантные, изящные, хорошо обозначенные шаги мирного характера».

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Андрес Иньеста выступал за «Барселону» на протяжении 16 лет и за это время выиграл с клубом 32 трофея.

Гол полузащитника в финале ЧМ-2010 против Нидерландов принес сборной Испании первый в истории Кубок мира.

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