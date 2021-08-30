В Японии произошел курьезный инцидент. 29 августа во время матча чемпионата страны между командами «Токусима Вортис» и «Ависпа Фукуока» один из тренеров «Токусимы» получил от судьи красную карточку за то, что выразил недовольство происходящим на поле, пнув ногой бутылку с водой.

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При этом рефери понадобился просмотр ВАР для принятия решения по такому странному инциденту.

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Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Ависпы Фукуоки».

В 2005 году «Токусима» вошла в профессиональную футбольную Джей-лигу, и по сей день играет в ее втором дивизионе, преимущественно занимая места в середине турнирной таблицы.

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