54-летний экс-нападающий сборной Японии Кадзуёси Миура сообщил, что им интересуются сразу восемь команд. Миура провел за «Йокогаму» лишь четыре матча за сезон. Клуб вылетел во вторую лигу и предложил ветерану продлить контракт, однако Миура отказался, так как хочет получать больше игрового времени.

«Я хочу разобраться в том, что для меня наиболее важно, а затем принять честное решение, основываясь на своих чувствах. Я получаю много отзывов от клубов о том, как они преуспевают благодаря влиянию своего сообщества и как они стремятся получить повышение. Будет тяжело решить, за кого играть», – заявил Миура.

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Предложения поступили от «Судзука Пойнт Геттерс» и ФК «Осака» из четвертой японской лиги, при этом Миура планирует встретиться с «ИСКК Иокогама» из третьего дивизиона. Во вторник он провел переговоры с «Нанкатсу» из шестой лиги – клуб основал художник манги Ёити Такахаши, создавший популярный футбольный комикс «Капитан Цубаса».

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«Мы хотим быть командой, которую мы можем с гордостью представить миру. Реальность, в которой Казу играет для нас, была бы потрясающей сама по себе. Я надеюсь, что он присоединится к нам», – сказал Такахаши.

Миура также интересен «Рюкю» из второй лиги, «Кочи Юнайтед» из четвертого дивизиона, «Ососьяс Киото» из региональной лиги и «Альбирекс Ниигате» из чемпионата Сингапура.

Источник: Japan Times.

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