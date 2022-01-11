54-летний экс-нападающий сборной Японии Кадзуёси Миура продлил контракт с «Йокогамой», выступающей во второй японской лиге. Однако играть Миура будет в четвертом по силе дивизионе – Кадзуёси отправился в годовую аренду в клуб «Судзука Пойнт Геттерс».
В «Судзуке» Миуре будет комфортно: главным тренером клуба работает его старший брат, 56-летний Ясутоси Миура. Ранее Кадзуёси Миура заявлял, что им интересуются сразу восемь команд. В прошлом сезоне он провел за «Йокогаму» лишь четыре матча.
Ad
Что нужно знать о Кадзуёси Миуре? Рассказываем самое важное о японском гении.
Чемпионат Японии
54-летний футболист получил 8 офферов. Ему мало игрового времени
Если Миура возьмет «Золотой мяч», он точно станет самым возрастным его обладателем. А кто самый старый владелец «ЗМ» сейчас?
Источник: официальный сайт «Йокогамы».
Meiji Yasuda J1 League
Самый возрастной футболист планеты Миура продлил контракт – он будет играть в 53 года
Meiji Yasuda J1 League
В составе «Йокогамы» вышли футболисты с разницей почти в 35 лет. Одному – 51 год, другому – 16 лет
Реклама
Ad
Реклама
Ad