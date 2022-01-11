54-летний экс-нападающий сборной Японии Кадзуёси Миура продлил контракт с «Йокогамой», выступающей во второй японской лиге. Однако играть Миура будет в четвертом по силе дивизионе – Кадзуёси отправился в годовую аренду в клуб «Судзука Пойнт Геттерс».

В «Судзуке» Миуре будет комфортно: главным тренером клуба работает его старший брат, 56-летний Ясутоси Миура. Ранее Кадзуёси Миура заявлял, что им интересуются сразу восемь команд. В прошлом сезоне он провел за «Йокогаму» лишь четыре матча.

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Источник: официальный сайт «Йокогамы».

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