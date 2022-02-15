Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, в текущем сезоне выступающий в составе японского «Виссел Кобе», рассказал, что был бы не против вернуться в каталонский клуб. До 2018 года футболист всю карьеру провел в испанской команде, выиграв с ней 32 трофея.
«Я хочу вернуться в «Барселону». Мне до сих пор очень нравится думать о футболе. Это то, что восхищает меня больше всего сейчас. Мне часто приходило в голову, что я хочу стать тренером или спортивным директором. Хочу, чтобы мое будущее было связано с футболом, да», – заявил Иньеста.
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Источник: Loxpex.
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