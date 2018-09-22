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Златан Ибрагимович: «Мальмё» предложил мне завершить карьеру у них. Я не планирую отказывать»

Златан: «Мальмё» предложил мне завершить карьеру у них. Я не планирую отказывать»
Eurosport

1 час назад

Великий швед завершит карьеру там, где все началось.

В инстаграме Златана появился эпизод интервью, где швед рассуждает о дальнейших профессиональных планах.

«Выиграет ли АИК шведский чемпионат? Не знаю, но надеюсь, это будет достойный победитель. Я оба клуба (прим. Eurosport – «Мальмё» и АИК) знаю достаточно плохо, но «Мальмё» возьмет в Швеции все награды», – отметил Златан.

Ибру также спросили, станет ли АИК тем клубом, где он сможет завершить карьеру: «Нет, нет, нет. «Мальмё» мне уже сделал предложение. Они хотят, чтобы я вернулся к ним и завершил в клубе карьеру. Я не планирую им пока отказывать – это шанс на трофей, да и я скучаю»

  • Карьера Ибрагимовича началась в «Мальмё». Затем он играл в «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Манчестер Юнайтед», «Барселоне», «ПСЖ» и «Милане»,
  • Пока что шведский великан пылит в «Лос-Анджелес Гэлакси».

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