Златан Ибрагимович: «Мальмё» предложил мне завершить карьеру у них. Я не планирую отказывать»

В инстаграме Златана появился эпизод интервью, где швед рассуждает о дальнейших профессиональных планах.

«Выиграет ли АИК шведский чемпионат? Не знаю, но надеюсь, это будет достойный победитель. Я оба клуба (прим. Eurosport – «Мальмё» и АИК) знаю достаточно плохо, но «Мальмё» возьмет в Швеции все награды», – отметил Златан.

Ибру также спросили, станет ли АИК тем клубом, где он сможет завершить карьеру: «Нет, нет, нет. «Мальмё» мне уже сделал предложение. Они хотят, чтобы я вернулся к ним и завершил в клубе карьеру. Я не планирую им пока отказывать – это шанс на трофей, да и я скучаю»

Карьера Ибрагимовича началась в «Мальмё». Затем он играл в «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Манчестер Юнайтед», «Барселоне», «ПСЖ» и «Милане»,

Пока что шведский великан пылит в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

Ибрагимович: «Им повезло, что я не приехал в Америку 10 лет назад, иначе я был бы уже президентом»