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Дидье Дрогба потерял волосы, но не мастерство и скилл по унижению вратарей

Дрогба потерял волосы, но не мастерство и скилл по унижению вратарей
Eurosport

23 мин. назад

Ивуариец протащил «Финикс» в 1/4 USO.

40-летний Дрогба помог «Финиксу» обыграть вторую команду «Портленда» и пробиться в 1/4 финала USO.

Ивуарийский нападающий «Финикс Райзинг» зарядил дальнюю суперпушку со штрафного – было ощущение, что игроки «Портленда» бросились врассыпную от удара, да и их кипер будто качнулся в сторону от мяча, а не к нему.

  • Дрогба – лучший бомбардир-легионер в истории «Челси».
  • В таблице USL «Финикс» занимает третью строчку.
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