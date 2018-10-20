Дидье Дрогба потерял волосы, но не мастерство и скилл по унижению вратарей

40-летний Дрогба помог «Финиксу» обыграть вторую команду «Портленда» и пробиться в 1/4 финала USO.

Ивуарийский нападающий «Финикс Райзинг» зарядил дальнюю суперпушку со штрафного – было ощущение, что игроки «Портленда» бросились врассыпную от удара, да и их кипер будто качнулся в сторону от мяча, а не к нему.

Дрогба – лучший бомбардир-легионер в истории «Челси».

В таблице USL «Финикс» занимает третью строчку.

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