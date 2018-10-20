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«Эй, будь профессиональнее». Полуголый Златан Ибрагимович гениально отшил утку без штанов

«Эй, будь профессиональнее». Полуголый Златан гениально отшил утку без штанов
Eurosport

11 мин. назад

Но без бородатой шутки не обошлось.

ESPN выпустил очередной ролик, близкий к гениальности.

В экспозиции зритель видит стол для переговоров и процесс совещания между, видимо, руководством «Лос-Анджелес Гэлакси», маскотом клуба по имени Козмо и Златаном Ибрагимовичем. И внезапно в комнату заходит маскот баскетбольного клуба «Орегон Дакс».

«Без штанов? Здесь люди работают, бизнес делают», – встретили гостя люди в костюмах.

«Чувак, будь профессиональнее», – отшил утенка Златан в топлес-версии.

  • Контракт Златана с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в декабре 2019 года.
  • В Западной конференции MLS «Гэлакси» идет на третьем месте.
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