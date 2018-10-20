«Эй, будь профессиональнее». Полуголый Златан Ибрагимович гениально отшил утку без штанов

ESPN выпустил очередной ролик, близкий к гениальности.

В экспозиции зритель видит стол для переговоров и процесс совещания между, видимо, руководством «Лос-Анджелес Гэлакси», маскотом клуба по имени Козмо и Златаном Ибрагимовичем. И внезапно в комнату заходит маскот баскетбольного клуба «Орегон Дакс».

«Без штанов? Здесь люди работают, бизнес делают», – встретили гостя люди в костюмах.

«Чувак, будь профессиональнее», – отшил утенка Златан в топлес-версии.

Контракт Златана с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в декабре 2019 года.

В Западной конференции MLS «Гэлакси» идет на третьем месте.

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