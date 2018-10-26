Руни хочет быть в «Ди Си» как все: отказался от полетов первым классом и личных гостиничных номеров

В США у Руни открылось не только второе дыхание, но и натура скромника.

«Это не ракетостроение – ты берешь и общаешься с командой, со своими партнерами. Я знаю многих игроков, которые приехали в MLS и были знамениты в своих странах – они не попытались выстроить отношения с напарниками, чтобы понять, что клуб вообще делает. Если ты их все же выстраиваешь, то потом сильно влияешь на команду.

Если ты хочешь быть частью коллектива, будь ей. Все за одного и делают одно и то же. Я не хочу особого отношения к себе – хочу, чтобы ко мне относились так же, как и к другим. Я – часть этой команды», – цитирует Business Insider страйкера «Ди Си Юнайтед».

Уэйн такой не только на словах – мужчина уже отказался от полетов первым классом и частных гостиничных номеров на выезды клуба, которые ему при подписании предложили боссы «Юнайтед».

В 19 матчах «Ди Си» Руни занес 12 мячей в ворота соперников – за 31 матч в последнем сезоне за «Эвертон» британец положил всего 10.

24 октября Уэйну стукнуло 33.

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