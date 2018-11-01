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Златан Ибрагимович номинирован на 3 награды в MLS. За одну из них он поспорит с Уэйном Руни
Вторая молодость шведа.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович попал в три номинации премии года в MLS.
Сайт турнира выкатил перечень номинаций, которые потешат самолюбие шведа: самый ценный игрок лиги, новичок года и камбэк года (футболист, который успешнее всего оправился от травмы и вернулся к матчам чемпионата). За звание самого ценного игрока также поборется страйкер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни.
- Златан перешел в «ЛА Гэлакси» в марте 2018-го.
- В 27 матчах сезона он настрелял 22 гола.
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