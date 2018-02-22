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MLS – самая важная футбольная лига Северной Америки. В ней играют 23 клуба из США и Канады, соревнующихся за Кубок MLS. В 2017 году кубок впервые взяли «Торонто эф-си». В 2017-м матчи MLS посетили почти 6 миллионов зрителей. Посещаемость лиги превысила и НБА, и НХЛ.

MLS, в которой принимают участие такие мировые звезды, как Себастьян Джовинко и Давид Вилья , значительно выросла в последние годы благодаря крупным вложениям со стороны инвесторов.