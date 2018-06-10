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Чикаго Файр - Нью-Ингланд Революшн

MLS - 10 июня 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Чикаго Файр – Нью-Ингланд Революшн на Eurosport.ru! 10 июня 2018 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Велько Паунович или Брэд Фридел? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чикаго Файр и Нью-Ингланд Революшн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Чикаго Файр и Нью-Ингланд Революшн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

