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Филадельфия Юнион - Торонто

MLS - 9 июня 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Филадельфия Юнион – Торонто на Eurosport.ru! 9 июня 2018 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Джим Кёртин или Грег Вэнни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филадельфия Юнион и Торонто и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Филадельфия Юнион и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

