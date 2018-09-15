Колорадо Рэпидс
    Завершено
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    0
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    22:55
    15.09.18
    Дик'с Спортинг Гудз Парк
    Атланта Юнайтед
    MLS • Регулярный
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Колорадо Рэпидс
    • Атланта Юнайтед
    • Гаши
      90'
    • АльмиронКарлетон
      86'
    • БоатенгBassett
      82'
    • НагбеКратц
      77'
    • ВильяльбаБарко
      69'
    • БарнсГаши
      62'
    • Перерыв
    • Колорадо Рэпидс
    • Атланта Юнайтед
    • НиколсонДжексон
      45'
    • 1-ый тайм
    • Колорадо Рэпидс
    • Атланта Юнайтед
    • Вильяльба
      45'
    • Кастильо
      45'
    • Вильяльба
      37'
    • Форд
      34'
    • Альмирон
      18'
    • Альмирон
      10'
    Перед матчем

    Онлайн
    Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед
    MLS - 15 сентября 2018

    Футбол, MLS. Следите за матчем Колорадо Рэпидс – Атланта Юнайтед на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 22:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Энтони Хадсон или Херардо Мартино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колорадо Рэпидс и Атланта Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Колорадо Рэпидс и Атланта Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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