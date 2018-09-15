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- 2-ой тайм
- Гаши90'
- АльмиронКарлетон86'
- БоатенгBassett82'
- НагбеКратц77'
- ВильяльбаБарко69'
- БарнсГаши62'
- Перерыв
- НиколсонДжексон45'
- 1-ый тайм
- Вильяльба45'
- Кастильо45'
- Вильяльба37'
- Форд34'
- Альмирон18'
- Альмирон10'
Перед матчем
Онлайн
Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед
MLS - 15 сентября 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем Колорадо Рэпидс – Атланта Юнайтед на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 22:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Энтони Хадсон или Херардо Мартино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колорадо Рэпидс и Атланта Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Колорадо Рэпидс и Атланта Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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