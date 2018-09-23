Коламбус Крю
    -
    2:30
    23.09.18
    Стадион Коламбас Крю
    Колорадо Рэпидс
      MLS • Регулярный
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      Онлайн
      Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс
      MLS - 23 сентября 2018

      Футбол, MLS. Следите за матчем Коламбус Крю – Колорадо Рэпидс на Eurosport.ru! 23 сентября 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грегг Берхолтер или Энтони Хадсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коламбус Крю и Колорадо Рэпидс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Коламбус Крю и Колорадо Рэпидс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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