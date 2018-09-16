Реал Солт-Лейк
Завершено
0
1
-
1
0
4:30
16.09.18
Стадион Рио Тинто
Миннесота Юнайтед
MLS • Регулярный
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Реал Солт-Лейк
  • Миннесота Юнайтед
  • СанниСоуседо
    90'
  • Ибарра
    84'
  • РуснакБэрд
    80'
  • Омсберг
    76'
  • Maximiniano
    74'
  • БеккерманРуис
    66'
  • Беккерман
    64'
  • 1-ый тайм
  • Реал Солт-Лейк
  • Миннесота Юнайтед
  • ДанладиШюллер
    24'
  • Крайлах
    11'
Перед матчем

Онлайн
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед
MLS - 16 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Реал Солт-Лейк – Миннесота Юнайтед на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 04:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Майк Петке или Адриан Хит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Солт-Лейк и Миннесота Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Солт-Лейк и Миннесота Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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