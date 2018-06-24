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Орландо Сити - Монреаль Импэкт

MLS - 24 июня 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Орландо Сити – Монреаль Импэкт на Eurosport.ru! 24 июня 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Джейсон Крейс или Реми Гард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Орландо Сити и Монреаль Импэкт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Орландо Сити и Монреаль Импэкт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

