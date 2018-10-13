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Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс

MLS - 13 октября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Миннесота Юнайтед – Колорадо Рэпидс на Eurosport.ru! 13 октября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Адриан Хит или Энтони Хадсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Миннесота Юнайтед и Колорадо Рэпидс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Миннесота Юнайтед и Колорадо Рэпидс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

