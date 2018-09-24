Онлайн

Ванкувер Уайткэпс - Даллас

MLS - 24 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Ванкувер Уайткэпс – Даллас на Eurosport.ru! 24 сентября 2018 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Карл Робинсон или Оскар Пареха? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ванкувер Уайткэпс и Даллас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ванкувер Уайткэпс и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

