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Сиэтл Саундерс - Филадельфия Юнион

MLS - 20 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Филадельфия Юнион на Eurosport.ru! 20 сентября 2018 года в 06:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Брайан Шметцер или Джим Кёртин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сиэтл Саундерс и Филадельфия Юнион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сиэтл Саундерс и Филадельфия Юнион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

