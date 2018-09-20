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Сиэтл Саундерс - Филадельфия Юнион
MLS - 20 сентября 2018
Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Филадельфия Юнион на Eurosport.ru! 20 сентября 2018 года в 06:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Брайан Шметцер или Джим Кёртин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сиэтл Саундерс и Филадельфия Юнион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сиэтл Саундерс и Филадельфия Юнион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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