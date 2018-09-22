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Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто

MLS - 23 сентября 2018

Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Йорк Ред Буллз – Торонто на Eurosport.ru! 23 сентября 2018 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Крис Армас или Грег Вэнни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Йорк Ред Буллз и Торонто и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нью-Йорк Ред Буллз и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

